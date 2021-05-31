Холанд высказался о своем будущем в «Боруссии»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о своем будущем.

«У меня есть контракт с «Боруссией». Клуб вышел в Лигу чемпионов, для меня это очень важно. Я хочу выступать в этом турнире. О будущем я пока не думаю. После международного перерыва уйду в отпуск, а затем начну готовиться к началу сезона», — цитирует Холанда Viaplay Fotball.

Контракт Холанда с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне норвежец провел 39 матчей, забив 39 голов и сделав 11 ассистов.