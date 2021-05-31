Голкипер «Штутгарта» перешел в «Боруссию» из Дортмунда
17:46
Голкипер Грегор Кобел стал игроком «Боруссии» из Дортмунда. Он подписал контракт с клубом на пять лет, сообщает сайт команды.
23-летний швейцарец прошлый сезон провел в «Штутгарте». Он сыграл 33 матча в бундеслиге и пропустил 54 мяча.
До этого в Германии он играл за «Аугсбург» и «Хоффенхайм».
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