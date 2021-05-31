Голкипер «Штутгарта» перешел в «Боруссию» из Дортмунда

Голкипер Грегор Кобел стал игроком «Боруссии» из Дортмунда. Он подписал контракт с клубом на пять лет, сообщает сайт команды.

23-летний швейцарец прошлый сезон провел в «Штутгарте». Он сыграл 33 матча в бундеслиге и пропустил 54 мяча.

До этого в Германии он играл за «Аугсбург» и «Хоффенхайм».