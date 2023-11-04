Дубль Гримальдо принес «Байеру» победу над «Хоффенхаймом»
«Байер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 3:2.
Победу команде Хаби Алонсо принес дубль Алекса Гримальдо. Защитник отличился на 45+1-й и 70-й минутах. Еще один гол на 9-й минуте забил Флориан Вирц.
За хозяев отметились Антон Штах (56-я минута) и Вут Вегхорст (58-я).
«Байер» с 28 очками продолжает лидировать в бундеслиге. «Хоффенхайм» (18 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Германии.
В параллельных матчах «Лейпциг» на выезде уступил «Майнцу» (0:2), а «Фрайбург» дома ушел от поражения в игре с гладбахской «Боруссией» (3:3), уступая со счетом 1:3 по ходу встречи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|9
|6
|3
|0
|20-11
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
14
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
|3.11
|22:30
|
Дармштадт – Бохум
|1 : 2
|4.11
|17:30
|
Кельн – Аугсбург
|1 : 1
|4.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|4.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|2 : 3
|4.11
|17:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|2 : 0
|4.11
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|0 : 3
|4.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|- : -
|5.11
|17:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|5.11
|19:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1