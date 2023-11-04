Дубль Гримальдо принес «Байеру» победу над «Хоффенхаймом»

«Байер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 3:2.

Победу команде Хаби Алонсо принес дубль Алекса Гримальдо. Защитник отличился на 45+1-й и 70-й минутах. Еще один гол на 9-й минуте забил Флориан Вирц.

За хозяев отметились Антон Штах (56-я минута) и Вут Вегхорст (58-я).

«Байер» с 28 очками продолжает лидировать в бундеслиге. «Хоффенхайм» (18 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Германии.

В параллельных матчах «Лейпциг» на выезде уступил «Майнцу» (0:2), а «Фрайбург» дома ушел от поражения в игре с гладбахской «Боруссией» (3:3), уступая со счетом 1:3 по ходу встречи.