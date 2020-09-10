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«Херенвен» арендовал нападающего «Баварии»

21:21
Оливер Батиста Майер. Фото ФК «Бавария».
Оливер Батиста Майер. Фото ФК «Бавария».
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«Бавария» и «Херенвен» согласовали условия аренды нападающего Оливера Батисты Майера, сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

Воспитанник «Кайзерслаутерна» выступал за юношеские команды «чертей», а в 2016 году перебрался в «Баварию», где также играл за юношеские команды баварского клуба, провел 15 матчей за вторую команду и 1 матч — за первую команду.

Родившийся в Германии 19-летний Батиста Майер сначала выступал за юношеские команды родины своего отца (Германию U-15, U-16 и U-17), а затем откликнулся на вызов в юниорскую сборную исторической родины своей матери (Бразилию U-20).

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