«Унион» после гола в дополнительное время вышел в 1/16 Кубка Германии

«Унион» в гостях обыграл «Хемницер» в 1/32 Кубка Германии — 2:1 (после д.в).

В составе хозяев забил Тобиас Мюллер. У берлинцев отличился новичок клуба Теосон-Жордан Сибачо и Кевин Беренс. Второй гол «Униона» пришелся на 114-ю минуту дополнительного времени.