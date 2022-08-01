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Сегодня, 21:33

«Унион» после гола в дополнительное время вышел в 1/16 Кубка Германии

Руслан Минаев
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«Унион» в гостях обыграл «Хемницер» в 1/32 Кубка Германии — 2:1 (после д.в).

В составе хозяев забил Тобиас Мюллер. У берлинцев отличился новичок клуба Теосон-Жордан Сибачо и Кевин Беренс. Второй гол «Униона» пришелся на 114-ю минуту дополнительного времени.

Германия. Кубок. 1/32 финала
01 авг, 19:00. Stadion аn der Gellertstrasse (Хемниц)
Хемнитцер
1:2
Унион Б
Голы
Tobias Muller, 62 (1:0), Сьебатше, 64 (1:1), Беренс, 114 (1:2)
Хемнитцер
Jakub Jakubov Robert Berger (Michel Ulrich, 90) Tim Campulka Niclas Walther Robert Zickert Okan Kurt (Stanley Keller, 89) Tobias Muller Dominik Pelivan (Stephan Mensah, 90) Феликс Бругманн Килиан Пальюка (Lukas Stagge, 89) Max Roscher (Furkan Kircicek, 75)
Унион Б
Реннов Гиссельманн (Рюерсон, 79) Хайнц Йеккель Кнохе Триммель Хаберер (Фогльзаммер, 63) Харагути (Шафер, 69) Хедира Беккер (Пантович, 79) Сьебатше (Беренс, 90)
Предупреждения
Niclas Walther 102’  -  Беренс 90’, Шафер 111’
Футбол
Унион Берлин
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