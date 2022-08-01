Дубль Камады помог «Айнтрахту» выйти в 1/16 финала Кубка Германии

«Айнтрахт» в гостях обыграл «Магдебург» в 1/32 финала Кубка Германии — 4:0.

Дубль на счету Даити Камады. Также отличились Йеспер Лидстрем и новичок клуба Лукас Аларио. В начале матча игрок «Магдебурга» Андреас Мюллер не реализовал пенальти.

Новичок «Айнтрахта» Марио Гетце вышел в стартовом составе.