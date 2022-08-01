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1 августа, 23:38

Дубль Камады помог «Айнтрахту» выйти в 1/16 финала Кубка Германии

Руслан Минаев
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«Айнтрахт» в гостях обыграл «Магдебург» в 1/32 финала Кубка Германии — 4:0.

Дубль на счету Даити Камады. Также отличились Йеспер Лидстрем и новичок клуба Лукас Аларио. В начале матча игрок «Магдебурга» Андреас Мюллер не реализовал пенальти.

Новичок «Айнтрахта» Марио Гетце вышел в стартовом составе.

Германия. Кубок. 1/32 финала
01 авг, 21:45. MDCC-Arena (Магдебург)
Магдебург
0:4
Айнтрахт Ф
Голы
Камада, 4 (0:1), Линдстрем, 31 (0:2), Камада, 59 (0:3), Аларио, 90 (0:4)
Нереализованный пенальти
Мюллер 7
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Туре Тута (Хасебе, 66) Соу Костич Камада Гетце (Якич, 79) Линдстрем (Чэндлер, 67) Борре (Аларио, 74) Кнауфф (Коло Муани, 67)
Предупреждения
Якич 85’
Лукас Аларио
Марио Гетце
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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