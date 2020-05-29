Полузащитник «Байера» Кай Хаверц установил новый рекорд бундеслиги, сообщает Goal.com.

Немец забил единственный мяч в матче 29-го тура бундеслиги против «Фрайбурга» (1:0). Этот гол стал для него 35-м в чемпионате Германии. Он стал первым футболистом, которому удалось забить 35 мячей в бундеслиге до достижения 21 года.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах за «Байер» и забил 15 мячей при восьми голевых передачах.