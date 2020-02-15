Ханс-Дитер Флик: «Все игроки «Баварии» должны быть на 100 процентов готовы к матчам Лиги чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча 22-го тура бундеслиги против «Кельна». Он отметил, что все игроки должны быть на 100 процентов готовы к матчам Лиги чемпионов.

— Мануэль Нойер сегодня тренировался вместе со всеми, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. — За исключением Хави Мартинеса и Никласа Зюле все готовы. Давид Алаба сегодня получил отдых из-за небольших мышечных проблем, но завтра он должен вернуться в строй. Мы рады, что Коман и Эрнандез смогли так быстро восстановиться и сейчас хорошо тренируются. Мы пока не знаем, смогут ли они играть все 90 минут.

Наша цель — все игроки должны быть на 100 процентов готовы к матчам Лиги чемпионов. Важно, чтобы вокруг тебя была хорошая команда — в лице моего штаба у меня именно такая. Коммуникация играет для меня важную роль. Важно, чтобы в команде царила хорошая атмосфера. Для этого необходимо, чтобы каждый мог открыто выражать свое мнение. Сейчас все это хорошо работает. Футболисты сами иногда приходя ко мне. Это хороший и важный знак