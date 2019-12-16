Ханс-Дитер Флик: «Горецка не сыграет в матче с «Фрайбургом», по Толиссо мы должны подождать»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 16-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

— Многим командам было непросто у них в гостях, — цитирует Флика официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Нам предстоит трудная задача. Они играют очень компактно и совершенно заслуженно занимают то позицию, которую занимают. За последние годы Кристиан Штрайх проделал феноменальную работу. Леон Горецка испытывает мышечные проблемы, он не сможет сыграть. Хави Мартинес вернется в состав после дисквалификации. По Корантену Толиссо мы должны подождать.

Матч «Фрайбург» — «Бавария» состоится 18 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

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