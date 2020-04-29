Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик — о том, какие требования он должен выполнять на своем посту.

— В «Баварии» победа в чемпионате и Кубке Германии — обязанность, все стремятся взять требл, — приводит Goal.com слова Флика. — Нужно всегда стремиться к постоянному усовершенствованию, выжимать максимум из своих возможностей и сил. Я стараюсь это делать. Конечно, в конце концов от тренера требуют титулов, но сейчас и простой победы недостаточно. Впрочем, я совершенно спокойно отождествляют себя с амбициями «Баварии», фанатам которой недостаточно победы со счетом 1:0.