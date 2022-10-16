Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение «Байера» от «Айнтрахта»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5).
«Только мы являемся теми, кто должен принять эту ситуацию — лично я, как тренер, а также футболисты и персонал. И никто нам не поможет. Нет никаких оправданий. Нам нужно извлечь все самое важное из сегодняшнего поражения и идти дальше. Ситуация плохая, однако мы не должны думать о том, что будет в конце сезона. Сейчас нужно продолжать работать и верить в то, что у нас все получится. Впереди напряженная неделя. Это футбол — каждую неделю у тебя еще один, новый шанс», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.
В составе хозяев голы забили Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Лукас Аларио и Даити Камада, сделавший дубль. У «Байера» отличился Пьеро Хинкапье. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.
«Байер» с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Айнтрахт» с 17 очками — на третьей строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|
2
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|
3
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|
4
|Хоффенхайм
|10
|5
|2
|3
|17-10
|17
|
5
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|
6
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|
7
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|
8
|Майнц
|10
|4
|3
|3
|11-13
|15
|
9
|РБ Лейпциг
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
10
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|20-16
|15
|
11
|Кельн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|
12
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|
13
|Вольфсбург
|10
|2
|4
|4
|11-17
|10
|
14
|Байер
|10
|2
|2
|6
|14-21
|8
|
15
|Герта
|10
|1
|5
|4
|12-15
|8
|
16
|Штутгарт
|10
|1
|5
|4
|13-15
|8
|
17
|Шальке
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|
18
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|0 : 3
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|5 : 1
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|4 : 1
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|0 : 2
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|3 : 2
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|7
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|4
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|8
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|8
|1
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0