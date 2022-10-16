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Сегодня, 04:31

Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение «Байера» от «Айнтрахта»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5).

«Только мы являемся теми, кто должен принять эту ситуацию — лично я, как тренер, а также футболисты и персонал. И никто нам не поможет. Нет никаких оправданий. Нам нужно извлечь все самое важное из сегодняшнего поражения и идти дальше. Ситуация плохая, однако мы не должны думать о том, что будет в конце сезона. Сейчас нужно продолжать работать и верить в то, что у нас все получится. Впереди напряженная неделя. Это футбол — каждую неделю у тебя еще один, новый шанс», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В составе хозяев голы забили Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Лукас Аларио и Даити Камада, сделавший дубль. У «Байера» отличился Пьеро Хинкапье. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.

«Байер» с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Айнтрахт» с 17 очками — на третьей строчке.

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ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
Хаби Алонсо
0
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Бундеслига: «Унион» — «Боруссия» Д, «Бавария» — «Фрайбург» и другие матчи 10-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 9 6 2 1 16-6 20
2
 Фрайбург 9 5 3 1 14-8 18
3
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
4
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
5
 Бавария 9 4 4 1 25-8 16
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Боруссия Д 9 5 1 3 13-12 16
8
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
9
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
10
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
11
 Кельн 9 3 4 2 16-15 13
12
 Аугсбург 9 4 1 4 9-13 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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34 тур
14.10 21:30
Шальке – Хоффенхайм
 0 : 3
15.10 16:30
Айнтрахт Ф – Байер
 5 : 1
15.10 16:30
Штутгарт – Бохум
 4 : 1
15.10 16:30
Вердер – Майнц
 0 : 2
15.10 16:30
Вольфсбург – Боруссия М
 2 : 2
15.10 19:30
РБ Лейпциг – Герта
 3 : 2
16.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
16.10 18:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
16.10 20:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
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