Горецка доволен своим первым сезоном в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка рассказал о своем первом сезоне в мюнхенском клубе.

В январе 2018 года игрок перешел в "Баварию" на правах свободного агента после истечения контракта с "Шальке". Его соглашение с клубом действует с 1 июля 2018 года и рассчитано на четыре года.

– Это был мой первый сезон в клубе мирового класса, – приводит Bundesliga.de слова Горецки. – Я думаю, что все прошло отлично: мы выиграли два титула, я осознал свои личные цели. Я помог команде, нашел свое место на поле, сделал шаг вперед в сборной Германии.

Я всегда готов к тому, что мне возмонжно придется играть на другой позиции. Способность играть на многих позициях является одним из моих достоинств. Думаю, что лучше всего я играю на позиции восьмерки в центре полузащиты. Самое главное это то, что команда успешна, и что я всегда готов сделать все, что от меня требуется.