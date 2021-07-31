Голкипер Градецки будет капитаном «Байера» в новом сезоне

«Байер» на официальном сайте объявил, что в предстоящем сезоне капитаном команды будет голкипер Лукаш Градецки. В этом статусе он заменит Чарльза Арангиса.

32-летний чилиец был капитаном команды в прошлом году. Капитанская повязка перешла к нему от Ларса Бендера.

31-летний Градецки перешел в «Байер» в 2018 году. С тех пор он провел за команду 127 матчей.

Напомним, что в начале июля в «Байер» перешел российский голкипер Андрей Лунев.. 29-летний вратарь подписал контракт до конца июня 2023 года.