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Голкипер Градецки будет капитаном «Байера» в новом сезоне

17:52
Лукаш Градецки. Фото ФК «Байер».
Лукаш Градецки. Фото ФК «Байер».
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«Байер» на официальном сайте объявил, что в предстоящем сезоне капитаном команды будет голкипер Лукаш Градецки. В этом статусе он заменит Чарльза Арангиса.

32-летний чилиец был капитаном команды в прошлом году. Капитанская повязка перешла к нему от Ларса Бендера.

31-летний Градецки перешел в «Байер» в 2018 году. С тех пор он провел за команду 127 матчей.

Напомним, что в начале июля в «Байер» перешел российский голкипер Андрей Лунев.. 29-летний вратарь подписал контракт до конца июня 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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