Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу будущего нападающего Эрлина Холанна.

«Для меня довольно очевидно, что Эрлин Холанн останется в команде. Я говорю это каждый день, но, судя по всему, никто не слушает, потому что слышу что-то новое каждую неделю», — приводит слова Ватцке Goal.

13 июля сообщалось, что «Челси» готов потратить 170 миллионов евро на покупку нападающего.

В сезоне-2020/21 21-летний норвежец провел 28 матчей в чемпионате Германии, забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.