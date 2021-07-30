Гендиректор «Боруссии» Ватцке — о Холанне: «Он останется, говорю это каждый день, но никто не слушает»
21:24
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу будущего нападающего Эрлина Холанна.
«Для меня довольно очевидно, что Эрлин Холанн останется в команде. Я говорю это каждый день, но, судя по всему, никто не слушает, потому что слышу что-то новое каждую неделю», — приводит слова Ватцке Goal.
13 июля сообщалось, что «Челси» готов потратить 170 миллионов евро на покупку нападающего.
В сезоне-2020/21 21-летний норвежец провел 28 матчей в чемпионате Германии, забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/dortmund-haaland-transfer-chelsea-links/ieikw0aoo87z1f03o3kxe9ayg
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