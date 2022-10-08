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8 октября, 23:31

Нойер — о ничьей с «Боруссией»: «Это наш провал, а не заслуга соперников»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер остался недоволен потерей очков в принципиальном матче с дортмундской «Боруссией» (2:2), который прошел в рамках 9-го тура бундеслиги.

«Нет сомнений в том, что этот результат — наш провал, а не заслуга соперников. Мы должны были снять все вопросы о победителе до того, как они начали отыгрываться. Мы имели возможности все закончить, но провалили концовку. Ошибки — неотъемлемая часть футбола, однако в последнее время мы допускаем их слишком часто», — цитирует голкипера Bild.

«Боруссия» прервала восьмиматчевую серию поражений против «Баварии».

«Бавария», набравшая 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» (16 баллов) располагается на четвертой строчке.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.10 21:30
Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
23.10 18:30
Герта – Шальке
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
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