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Лунев: «Возможно сейчас у меня был бы шанс в «Байере»

Руслан Минаев
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев поделился мнением об уходе из «Байера».

Россиянин рассказал, что следит за выступлениями леверкузенцев и наслаждается их игрой.

«Они взяли второго вратаря, которому дают шансы и в Кубке Германии, и в Лиге Европы. Возможно, и у меня был бы шанс. Другой момент — как бы у меня все было со здоровьем, все-таки из двух лет в «Байере» больше года я потерял просто на лечение и восстановление, это неприятный момент», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

Лунев играл за «Байер» с 2021 по 2023 год. В общей сложности он провел за немецкий клуб три матча. Летом 2023-го россиянин подписал контракт с «Карабахом».

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
ФК Байер
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
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 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
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 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
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 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
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