Гол на 35-й секунде принес «Айнтрахту» победу над «Хоффенхаймом»

«Айнтрахт» из Франкфурта одержал победу над «Хоффенхаймом» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Германии. Единственный гол 35-й секунде встречи забил защитник Мартин Хинтереггер.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Хоффенхайм» — 1:0 (1:0)

Гол: Хинтереггер, 1.

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш, Кор (Роде, 65), Костич, Гачинович (Торро, 88), Камада (Гонсалу Пасьенсия, 71), Ребич.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Бичакчич, Пош, Руди, Кадержабек, Рупп (Самассеку, 64), Цубер, Гайгер (Бельфодиль, 71), Сков (Грифо, 76), Бебу.

Предупреждения: Ребич, 39. Фернандеш, 61. Фогт, 90. Гонсалу Пасьенсия, 90+2.

Судья: Зиберт (Германия).

18 августа. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».