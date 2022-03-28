Гнабри летом может покинуть «Баварию»

«Бавария» не может договориться о новом контракт с нападающим Гнабри

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри не может договориться с командой о продлении контракта. Стороны уже несколько месяцев ведут переговоры, но не могут сойтись в вопросе зарплаты 26-летнего футболиста, сообщает Kicker.

Немец хочет зарабатывать примерно 15 миллионов евро в год без учета бонусов.

Если до конца сезона договоренность не будет достигнута, то летом мюнхенский клуб может продать игрока.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

Напомним, что в аналогичной ситуации с контрактом находится другой нападающий «Баварии» — Роберт Левандовски.