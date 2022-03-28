Источник: у Левандовски нет договоренности с «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Левандовски не договаривался о контракт с «Барселоной»

У нападающего «Баварии» Роберта Левандовски нет договоренностей с «Барселоной», утверждает Goal.com. 33-летний нападающий еще не определился, где продолжит карьеру.

Соглашение поляка с «Баварией» действует до лета 2023 года, и клуб надеется договориться с ним о продолжении сотрудничества. Несмотря на это, мюнхенцы еще не начали переговоры с Левандовски.

Отмечается, что главным препятствием остается зарплата форварда, который получает около 25 миллионов евро в год.

Ранее появилась информация, что «Барселона» готова заплатить за нападающего «Баварии» не более 50 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах.