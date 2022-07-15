Гнабри готов продлить контракт с «Баварией» до 2026 года

Нападающий Серж Гнабри готов продлить контракт с «Баварией». Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года, сообщает Bild.

Ожидается, что контракт с мюнхенцами будет подписан на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может вывести Гнабри из основного состава, так как игрок отказывается продлевать контракт.

Появилась информация об интересе к 26-летнему игроку со стороны «Реала», «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне форвард провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 ассистов.