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Сегодня, 11:57

«Вольфсбург» купил полузащитника «Болоньи» Сванберга

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вольфсбург» объявил о покупке полузащитника «Болоньи» Маттиаса Сванберга.

Немецкий клуб подписал контракт с 23-летним шведом до конца июня 2027 года, сумма трансфера не уточняется.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Вольфсбург» заплатил за футболиста 9 миллионов евро. Полузащитник будет выступать за новую команду под 32-м номером.

Сванберг играл за «Болонью» с июля 2018 года. В прошлом сезоне швед забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за итальянский клуб.

Источник: https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/svanberg-wird-ein-wolf
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