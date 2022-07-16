«Вольфсбург» купил полузащитника «Болоньи» Сванберга

«Вольфсбург» объявил о покупке полузащитника «Болоньи» Маттиаса Сванберга.

Немецкий клуб подписал контракт с 23-летним шведом до конца июня 2027 года, сумма трансфера не уточняется.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Вольфсбург» заплатил за футболиста 9 миллионов евро. Полузащитник будет выступать за новую команду под 32-м номером.

Сванберг играл за «Болонью» с июля 2018 года. В прошлом сезоне швед забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за итальянский клуб.