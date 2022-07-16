«Вольфсбург» купил полузащитника «Болоньи» Сванберга
«Вольфсбург» объявил о покупке полузащитника «Болоньи» Маттиаса Сванберга.
Немецкий клуб подписал контракт с 23-летним шведом до конца июня 2027 года, сумма трансфера не уточняется.
По данным журналиста Фабрицио Романо, «Вольфсбург» заплатил за футболиста 9 миллионов евро. Полузащитник будет выступать за новую команду под 32-м номером.
Сванберг играл за «Болонью» с июля 2018 года. В прошлом сезоне швед забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за итальянский клуб.
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|РБ Лейпциг
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|0
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6
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8
|Майнц
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|0
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9
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|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
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|0
|0
|0
|0-0
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16
|Герта
|0
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|0-0
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17
|Шальке
|0
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18
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
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