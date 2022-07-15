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Сегодня, 11:04

Салихамиджич: «Никогда не было сомнений, что Левандовски может пропустить тренировку»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о тренировках форварда Роберта Левандовски.

«Роберт — профессионал высшего класса, я его очень хорошо знаю. Никогда не было сомнений, что он может не прийти на тренировку», — приводит слова Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

Ранее в СМИ сообщалось, что Левандовски несколько раз опаздал на тренировки команды, а также первым покидает занятия.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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