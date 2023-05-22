Терзич: «Боруссия» еще не чемпион — остался один шаг»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о расположениях в турнирной таблице после разгромной победы над «Аугсбургом» (3:0) в 33-м туре бундеслиги.

«Очень приятно оказаться в такой ситуации. Теперь мы ближе к чемпионству, чем когда-либо за очень долгое время. Остался последний шаг — мы должны выиграть на нашем стадионе перед нашими болельщиками, чтобы вернуть титул в Дортмунд. Мы еще не чемпионы. Оставим эмоции на последний тур», — цитирует Терзича DAZN.

«Боруссия» набрала 70 очков и за тур до конца вышла на первое место в бундеслиге, опередив «Баварию» на два очка. «Аугсбург» с 34 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

В следующей туре «Боруссия» дома примет «Майнц» 27 мая. «Бавария» в гостях сыграет с «Кельном» также 27-го числа. Начало матчей в 16.30 мск.