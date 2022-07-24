Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Пентеку

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Герты» Кшиштофом Пентеком, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, дортмундцы запросили информацию по поводу доступности 27-летнего поляка для трансфера в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Торино» и «Салернитана».

Вторую половину прошлого сезона Пентек провел в «Фиорентине» на правах аренды из «Герты». Форвард забил 6 голов в 18 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.