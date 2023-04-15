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Сегодня, 21:22

Тухель: «Мане завтра вернется к тренировкам и будет играть против «Манчестер Сити»

Тухель разочарован ничьей «Баварии» с «Хоффенхаймом» в матче бундеслиги
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель разочарован ничьей с «Хоффенхаймом» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

«Я думал, что мы готовы и будем играть с яростью. Этого не произошло, было плохо — слишком медленно, слишком безэмоционально. Нам не хватило настроя, нужен другой дух. Конечно, результат для меня важнее всего, но то, как мы играли, тоже разочаровало. Слишком медленно и слишком много ошибок. У нас была фаза, когда мы ошибались в 6-7 передачах за 60 секунд.

Сегодня мы определенно сделали шаг назад. На самом деле это был момент, когда нужно было сделать шаг вперед и обрести уверенность. Ничего из этого у нас не получилось. Это очень удивительно. Садио Мане завтра вернется к тренировкам в обычном режиме и будет в составе против «Манчестер Сити», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Команда Тухеля занимает первое место в бундеслиге с 59 очками.

Напомним, что Мане ударил по лицу Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). После инцидента «Бавария» объявила, что Мане оштрафован и отстранен от участия в матче против «Хоффенхайма».

ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
4
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
8
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
Результаты / календарь
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14.04 21:30
Шальке – Герта
 5 : 2
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
 1 : 1
15.04 16:30
Кельн – Майнц
 1 : 1
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 3 : 2
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 3 : 3
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 1 : 1
16.04 16:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
16.04 18:30
Унион Б – Бохум
 - : -
16.04 20:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 25 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
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