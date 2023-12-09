Тухель — о матче с «Айнтрахтом»: «Игра «Баварии» сегодня была просто недостойной»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:5) в матче 14-го тура чемпионата Германии.
«Мы заслужили поражение. Это была странная игра. «Бавария» не играла хорошо, но счет немного странный. Мы все в этом виноваты, когда целую неделю тренируешься, а потом так играешь. Готовности, желания выиграть игру сегодня не было. Пропустить пять голов, не совершив ошибок, невозможно. Сегодня это произошло. Мы были жестоко наказаны. Я думаю, что командная игра сегодня была просто недостойной — я тоже часть команды, я несу ответственность. Мы проанализируем это вместе, а затем перейдем к следующей игре», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
«Бавария» проиграла впервые в текущем сезоне бундеслиги. Команда занимает второе место в турнирной таблице с 32 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|13
|11
|2
|0
|38-11
|35
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|
5
|Боруссия Д
|13
|7
|4
|2
|26-20
|25
|
6
|Хоффенхайм
|14
|7
|2
|5
|28-24
|23
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|5
|6
|3
|24-16
|21
|
8
|Фрайбург
|14
|6
|3
|5
|17-23
|21
|
9
|Аугсбург
|14
|4
|5
|5
|23-27
|17
|
10
|Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|28-31
|16
|
11
|Вольфсбург
|14
|5
|1
|8
|18-25
|16
|
12
|Вердер
|14
|4
|2
|8
|20-27
|14
|
13
|Хайденхайм
|14
|4
|2
|8
|21-30
|14
|
14
|Бохум
|14
|2
|7
|5
|15-29
|13
|
15
|Унион Б
|13
|3
|1
|9
|15-28
|10
|
16
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
17
|Дармштадт
|14
|2
|3
|9
|17-37
|9
|
18
|Майнц
|13
|1
|5
|7
|12-26
|8
|8.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 1
|9.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|5 : 1
|9.12
|17:30
|
Хайденхайм – Дармштадт
|3 : 2
|9.12
|17:30
|
Унион Б – Боруссия М
|3 : 1
|9.12
|17:30
|
Вердер – Аугсбург
|2 : 0
|9.12
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|0 : 1
|9.12
|20:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|10.12
|17:30
|
Штутгарт – Байер
|- : -
|10.12
|19:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|11
|2
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|10
|1
|3
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|12
|1
|3