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Сегодня, 21:30

Тухель — о матче с «Айнтрахтом»: «Игра «Баварии» сегодня была просто недостойной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:5) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

«Мы заслужили поражение. Это была странная игра. «Бавария» не играла хорошо, но счет немного странный. Мы все в этом виноваты, когда целую неделю тренируешься, а потом так играешь. Готовности, желания выиграть игру сегодня не было. Пропустить пять голов, не совершив ошибок, невозможно. Сегодня это произошло. Мы были жестоко наказаны. Я думаю, что командная игра сегодня была просто недостойной — я тоже часть команды, я несу ответственность. Мы проанализируем это вместе, а затем перейдем к следующей игре», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» проиграла впервые в текущем сезоне бундеслиги. Команда занимает второе место в турнирной таблице с 32 очками.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
Томас Тухель
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«Унион» прервал 10-матчевую серию без побед в бундеслиге, обыграв менхенгладбахскую «Боруссию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 13 11 2 0 38-11 35
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
4
 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
5
 Боруссия Д 13 7 4 2 26-20 25
6
 Хоффенхайм 14 7 2 5 28-24 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Аугсбург 14 4 5 5 23-27 17
10
 Боруссия М 14 4 4 6 28-31 16
11
 Вольфсбург 14 5 1 8 18-25 16
12
 Вердер 14 4 2 8 20-27 14
13
 Хайденхайм 14 4 2 8 21-30 14
14
 Бохум 14 2 7 5 15-29 13
15
 Унион Б 13 3 1 9 15-28 10
16
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
17
 Дармштадт 14 2 3 9 17-37 9
18
 Майнц 13 1 5 7 12-26 8
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8.12 22:30
Хоффенхайм – Бохум
 3 : 1
9.12 17:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 5 : 1
9.12 17:30
Хайденхайм – Дармштадт
 3 : 2
9.12 17:30
Унион Б – Боруссия М
 3 : 1
9.12 17:30
Вердер – Аугсбург
 2 : 0
9.12 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 0 : 1
9.12 20:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
10.12 17:30
Штутгарт – Байер
 - : -
10.12 19:30
Кельн – Майнц
 - : -
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Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
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Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
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Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
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Лерой Сане

Бавария

 7
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
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Матей Маглица

Дармштадт

 11 2 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 10 1 3
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Дармштадт

 12 1 3
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