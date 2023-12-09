«Унион» прервал 10-матчевую серию без побед в бундеслиге, обыграв менхенгладбахскую «Боруссию»

«Унион» дома победил менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Гола за хозяев забили Кевин Фолланд (23-я минута), Бенедикт Холлербах (50-я) и Миккель Кауфманн (75-я). У гостей отличился Алассан Плеа (77-я).

«Унион» прервал 10-матчевую серию без побед в бундеслиге (9 поражений и 1 ничья) и поднялся на 15-е место в турнирной таблице (10 очков). «Боруссия» находится на 10-й строчке с 16 баллами.

В других встречах 14-го тура «Вердер» со счетом 2:0 обыграл «Аугсбург», а «Хайденхайм» победил «Дармштадт» (3:2).

«Аугсбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии (17 очков), «Вердер» — 12-й (14), «Хайденхайм» — 13-й (14), а «Дармштадт» — 17-й (9).