«Бавария» не заинтересована в приобретении Роналду из-за его высокой зарплаты

«Бавария» не планирует покупать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенцы не заинтересованы в приобретении 37-летнего португальца из-за его высокой зарплаты, которая бы нарушила структуру зарплатной ведомости клуба.

Отмечается, что в мюнхенском клубе сомневаются, что нападающий подойдет под стиль главного тренера Юлиана Нагельсманна, базирующийся на прессинге.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.