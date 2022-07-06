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Сегодня, 16:49

«Бавария» не заинтересована в приобретении Роналду из-за его высокой зарплаты

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бавария» не планирует покупать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенцы не заинтересованы в приобретении 37-летнего португальца из-за его высокой зарплаты, которая бы нарушила структуру зарплатной ведомости клуба.

Отмечается, что в мюнхенском клубе сомневаются, что нападающий подойдет под стиль главного тренера Юлиана Нагельсманна, базирующийся на прессинге.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1544448419011362818
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Юлиан Нагельсманн
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