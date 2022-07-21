Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о финансовом положении мюнхенского клуба после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

«Во время пандемии ни один европейский клуб не знал, как жить дальше, — приводит слова Кана CBS Sports. — Теперь ситуация изменилась — все более спланировано. Мы можем строить планы на будущее, а фанаты вернулись на стадионы. Теперь у нас снова нормальная жизнь, но мы крайне осторожно вели себя во время пандемии. Очень горжусь, что мы были прибыльным предприятием во время пандемии, ведь мы были очень осторожны. Теперь все изменилось, а конкуренция усиливается. Наши конкуренты в АПЛ и Ла Лиге растут. Многие клубы вели себя осторожно во время пандемии».

Гендиректор мюнхенского клуба заявил, что последние два-три года трансферный рынок был очень слабым.

«Сейчас все поменялось. Теперь можно планировать дела, вы видите трансферы за 80-100 млн евро. «Бавария» — клуб с традициями. У нас нет возможности привлекать инвесторов. Если сравнить Премьер-лигу с Бундеслигой, то можно увидеть огромную разницу в условиях телевизионных контрактов. У них есть возможность привлекать инвесторов, но здесь, в Германии, это невозможно. Конкурентная среда — это очень сложно для такого традиционного клуба, как мы. Но мы сражаемся, и мы сможем находиться среди лучших клубов Европы», — сказал он.

5 августа 2022 года «Баварии» сыграет на выезде против «Айнтрахта» в матче первого тура бундеслиги.