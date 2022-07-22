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Беллингем: «Не считаю себя особенным только потому, что играю в футбол»

Беллингем признался, что не считает себя каким-то особенным человеком
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем признался, что не считает себя каким-то особенным.

«В конце концов, я просто Джуд. Я ходил в школу, как и все остальные, меня воспитывали, как и всех остальных, мне повезло, что я оказался в футболе, как и всем остальным. Не считаю себя каким-то особенным человеком только потому, что играю в футбол профессионально», — цитирует пресс-служба клуба Беллингема.

В прошедшем сезоне 19-летний Беллингем сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 14 голевых передач.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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