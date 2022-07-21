Умер двукратный призер ЧМ в составе сборной ФРГ Уве Зеелер
В возрасте 85 лет умер бывший нападающий сборной ФРГ Уве Зеелер, сообщает Sky Sport.
На протяжении своей футбольной карьеры нападающий выступал за «Гамбург» (1953-1972) и «Корк Селтик» (1978), за которые забил суммарно 508 мячей.
Зеелер признавался футболистом года в Германии в 1960, 1964 и 1970 году. Также он выигрывал чемпионат Германии в 1960 году и Кубок Германии — в 1963-м.
На его счету 43 гола в 72 матчах за сборную ФРГ, в составе которой он занимал второе и третье места на чемпионате мира 1966-го и чемпионате мира 1970 года.
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|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
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|0-0
|0
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32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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