Умер двукратный призер ЧМ в составе сборной ФРГ Уве Зеелер

В возрасте 85 лет умер бывший нападающий сборной ФРГ Уве Зеелер, сообщает Sky Sport.

На протяжении своей футбольной карьеры нападающий выступал за «Гамбург» (1953-1972) и «Корк Селтик» (1978), за которые забил суммарно 508 мячей.

Зеелер признавался футболистом года в Германии в 1960, 1964 и 1970 году. Также он выигрывал чемпионат Германии в 1960 году и Кубок Германии — в 1963-м.

На его счету 43 гола в 72 матчах за сборную ФРГ, в составе которой он занимал второе и третье места на чемпионате мира 1966-го и чемпионате мира 1970 года.