Протест «Фрайбурга» из-за 12 игроков на поле у «Баварии» отклонен. Ответственность за случившееся возложили на арбитра

Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) отклонил протест «Фрайбурга», который был подан из-за того, что во время матча 28-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (1:4) у мюнхенской команды было 12 игроков на поле, сообщает Sky Sports.

По информации источника, ответственность за случившееся возложили на арбитра встречи, а не на мюнхенцев.

Отмечается, что клуб из Фрайбурга может подать апелляцию на решение DFB в течение одного рабочего дня.

После 28 туров бундеслиги «Фрайбург» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Бавария» с 66 баллами располагается на первой позиции.