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Сегодня, 14:15

Протест «Фрайбурга» из-за 12 игроков на поле у «Баварии» отклонен. Ответственность за случившееся возложили на арбитра

Протест «Фрайбурга» из-за 12 игроков на поле у «Баварии» отклонен
Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) отклонил протест «Фрайбурга», который был подан из-за того, что во время матча 28-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (1:4) у мюнхенской команды было 12 игроков на поле, сообщает Sky Sports.

По информации источника, ответственность за случившееся возложили на арбитра встречи, а не на мюнхенцев.

Отмечается, что клуб из Фрайбурга может подать апелляцию на решение DFB в течение одного рабочего дня.

После 28 туров бундеслиги «Фрайбург» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Бавария» с 66 баллами располагается на первой позиции.

Источник: https://sport.sky.de/fussball/artikel/bundesliga-news-dfb-sportgericht-weist-einspruch-von-freiburg-zurueck/12585161/34252
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
7
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
8
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
9
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
10
 Майнц 28 11 5 12 41-33 38
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Боруссия М 28 9 7 12 39-52 34
13
 Аугсбург 28 8 8 12 34-45 32
14
 Вольфсбург 28 9 4 15 29-45 31
15
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.04 21:30
Штутгарт – Боруссия Д
 - : -
9.04 16:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
9.04 16:30
Вольфсбург – Арминия
 - : -
9.04 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия М
 - : -
9.04 16:30
Кельн – Майнц
 - : -
9.04 19:30
Герта – Унион Б
 - : -
10.04 16:30
Бохум – Байер
 - : -
10.04 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
10.04 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 23 1 5
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