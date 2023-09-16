Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Фрайбург»

Дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Фрайбургом» в матче 4-го тура бундеслиги — 4:2.

За команду из Дортмунда голами отметились Дониэлл Мален, Марко Ройс и Матс Хуммельс, оформивший дубль. У хозяев забили Николас Хефлер и Лукас Хелер.

После этой игры «Боруссия» поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии (8 очков). «Боруссия» идет на 9-й позиции (6 очков).