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Сегодня, 18:28

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Фрайбург»

Алина Савинова
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ФК «Фрайбург» — «Боруссия».
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Фрайбургом» в матче 4-го тура бундеслиги — 4:2.

За команду из Дортмунда голами отметились Дониэлл Мален, Марко Ройс и Матс Хуммельс, оформивший дубль. У хозяев забили Николас Хефлер и Лукас Хелер.

После этой игры «Боруссия» поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии (8 очков). «Боруссия» идет на 9-й позиции (6 очков).

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
16 сент, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
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Боруссия Д
Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
16 сент, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:0
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
16 сент, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:1
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
16 сент, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:3
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
16 сент, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
1:3
Хоффенхайм

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Фрайбург
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
15
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
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 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
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 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
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Бавария – Байер
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16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
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16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 2 : 4
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Майнц – Штутгарт
 1 : 3
16.09 16:30
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16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
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Хави Симонс

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РБ Лейпциг

 4
Эрмедин Демирович

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Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

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И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

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 3 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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