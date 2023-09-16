Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Фрайбург»
Дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Фрайбургом» в матче 4-го тура бундеслиги — 4:2.
За команду из Дортмунда голами отметились Дониэлл Мален, Марко Ройс и Матс Хуммельс, оформивший дубль. У хозяев забили Николас Хефлер и Лукас Хелер.
После этой игры «Боруссия» поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии (8 очков). «Боруссия» идет на 9-й позиции (6 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|РБ Лейпциг
|4
|3
|0
|1
|13-4
|9
|
4
|Штутгарт
|4
|3
|0
|1
|14-6
|9
|
5
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|10-6
|9
|
6
|Вольфсбург
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|
7
|Боруссия Д
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
8
|Унион Б
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|
9
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
10
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Аугсбург
|4
|0
|2
|2
|7-12
|2
|
13
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
15
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
16
|Кельн
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Майнц
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.09
|21:30
|
Бавария – Байер
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|1 : 3
|16.09
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|2 : 4
|16.09
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|1 : 3
|16.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|3 : 0
|16.09
|16:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|2 : 1
|16.09
|19:30
|
Бохум – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.09
|16:30
|
Хайденхайм – Вердер
|- : -
|17.09
|18:30
|
Дармштадт – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
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