Осимхен замечен в Германии на фоне слухов об интересе «Баварии»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен замечен в Германии. По данным Bild, утром 24 мая форварда видели на улицах Берлина. Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуется «Бавария».

Отмечается, что цель поездки может быть связана с его невестой Стефани, которая родилась и выросла в Вольфсбурге.

Bild добавляет, что между «Баварией» и «Наполи» нет переговоров по поводу трансфера игрока.

В текущем сезоне 24-летний Осимхен провел 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.