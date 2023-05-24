«Боруссия» продлила контракт с Хуммельсом до 2024 года
«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с защитником Матсом Хуммельсом до лета 2024 года.
Предыдущее соглашение с 34-летним немцем истекало летом 2023-го. Хуммельс вернулся в «Боруссию» в 2019 году после трех сезонов в «Баварии».
В текущем сезоне Хуммельс провел 37 матчей, отметившись одним голом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|
2
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|
3
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|
4
|Унион Б
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|
5
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
6
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|
9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|
10
|Кельн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|
11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|
15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|
16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
17
|Шальке
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|- : -
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|- : -
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|- : -
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|14
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|23
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|30
|1
|3
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