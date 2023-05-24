«Боруссия» продлила контракт с Хуммельсом до 2024 года

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«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с защитником Матсом Хуммельсом до лета 2024 года.

Предыдущее соглашение с 34-летним немцем истекало летом 2023-го. Хуммельс вернулся в «Боруссию» в 2019 году после трех сезонов в «Баварии».

В текущем сезоне Хуммельс провел 37 матчей, отметившись одним голом.