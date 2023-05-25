«Боруссия» М подписала полузащитника сборной Армении

«Боруссия» из Менхенгладбаха на официальном сайте сообщила о подписании Гранта-Леона Раноса из «Баварии».

19-летний игрок присоединится к «жеребятам» бесплатно. Он подписал контракт до 2027 года.

«Я очень рад стать частью этого великого клуба. Это большой шаг в моей карьере, к которому я подхожу с огромной мотивацией. Я хочу отплатить за веру в меня, проявить себя на тренировках и в играх, усердно работать и быстро найти свое место в команде», — отметил новичок.

В этом сезоне Ранос выступал за молодежку «Баварии», забив 20 голов и отдав 12 голевых передач в региональной лиге. В марте он дебютировал в главной сборной Армении и забил два гола в ворота Кипра.