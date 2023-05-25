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Сегодня, 02:40

«Боруссия» М подписала полузащитника сборной Армении

Евгений Козинов
Корреспондент
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Грант-Леон Ранос.
Фото Global Look Press

«Боруссия» из Менхенгладбаха на официальном сайте сообщила о подписании Гранта-Леона Раноса из «Баварии».

19-летний игрок присоединится к «жеребятам» бесплатно. Он подписал контракт до 2027 года.

«Я очень рад стать частью этого великого клуба. Это большой шаг в моей карьере, к которому я подхожу с огромной мотивацией. Я хочу отплатить за веру в меня, проявить себя на тренировках и в играх, усердно работать и быстро найти свое место в команде», — отметил новичок.

В этом сезоне Ранос выступал за молодежку «Баварии», забив 20 голов и отдав 12 голевых передач в региональной лиге. В марте он дебютировал в главной сборной Армении и забил два гола в ворота Кипра.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 33 22 4 7 81-42 70
2
 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
4
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 33 12 9 12 52-53 45
10
 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
11
 Боруссия М 33 10 10 13 50-55 40
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 33 9 7 17 42-61 34
15
 Штутгарт 33 7 11 15 44-56 32
16
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
17
 Шальке 33 7 10 16 33-67 31
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
27.05 16:30
Бохум – Байер
 - : -
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 - : -
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 - : -
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 - : -
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

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 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 14
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 23 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 30 1 3
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