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Флик рассказал, что расстроился из-за поражения Клоппу в голосовании за награду «Тренер года»

08:36
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал вручение премии «Тренер года» Юргену Клоппу из «Ливерпуля».

«Мы всегда принимаем результат, как спортсмены. Клопп заслужил эту награду, как и весь его тренерский штаб. Так же, как ее заслужил и мой тренерский штаб. Жизнь продолжается. Конечно, мы немного расстроились, но это нормально. Когда ты попадаешь в топ-3, тебе всегда хочется победить», — приводит Goal слова Флика.

Клопп и Флик набрали по 24 очка по итогам голосования, но наставник «Ливерпуля» получил больше голосов от тренеров сборных, благодаря чему занял первое место.

«Бавария» под руководством Флика выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2020 году.

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