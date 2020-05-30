Флик очень и очень доволен игрой «Баварии» в матче с «Фортуной»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что он доволен игрой команды в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Фортуны» (5:0). В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски.

«Передо мной стоит цель провести успешный сезон, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — В «Баварии» ты всегда должен становиться чемпионом. Мы движемся к этой цели, но впереди остается еще несколько матчей. Сейчас мы находимся в хорошем положении.

После матча с «Дортмундом» сегодня для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Это было заметно с самой первой секунды. Поэтому я очень и очень доволен игрой команды. Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса. Видно, что в команде все подбадривают и мотивируют друг друга".

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