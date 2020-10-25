Флик доволен первыми матчами Сане за «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик доволен игрой новичка команды, нападающего Лероя Сане.

— Лерой упорно работал, провел несколько тренировок с Мирославом Клозе, это помогло, — приводит SPOX слова Флика. — Мы все очень довольны тем, как он начал этот сезон, надеемся, что он так же и продолжит. Видно, что он очень хочет улучшить свою форму. Нам нравится его стремление и настрой.

Сане перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити». На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 4 матчах за команду из Мюнхена.