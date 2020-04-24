Финал Кубка Германии перенесен на неопределенный срок, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза. Финал был запланирован на 23 мая в Берлине.

Отметим, что в текущем розыгрыше Кубка еще не сыграны полуфиналы «Саарбрюккен» — «Байер» и «Бавария» — «Айнтрахт».

Футбольные соревнования в Германии из-за пандемии коронавируса приостановлены с середины марта как минимум до 30 апреля.

По последним данным, Германия занимает пятое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране заболели 153 393 человека, скончались 5 575.