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Феллер заявил, что не собирается занимать место главного тренера сборной Германии

Алина Савинова
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Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост нового главного тренера национальной команды.

«Очевидно, что в наших разговорах всплывают имена, но я научился не комментировать подобные ситуации. Я убежден, что через три с половиной недели мы представим нового тренера», — приводит Sky Sports слова Феллера.

Также он высказался о предстоящем товарищеском матче сборной Германии с Францией. В этой игре 63-летний специалист будет руководить немецкой командой.

«Завтра мне предстоит провести одну игру, я чувствовал себя обязанным помочь с этим. Моя цель — поддержать нового тренера, как я это сделал с Ханси Фликом, но, надеюсь, будут лучшие результаты. Я знаю ситуацию, и мне действительно не хотелось этого делать. Им пришлось меня убеждать», — добавил Феллер.

10 сентября стало известно, что Флик покинул пост главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством сборная Германии провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и в 6 играх потерпела поражение.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12959345/rudi-voller-germany-national-team-director-rules-himself-out-of-running-to-succeed-hansi-flick
Руди Феллер
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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Гюндоган отреагировал на увольнение Флика с поста главного тренера сборной Германии
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3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
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 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
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Кельн – Хоффенхайм
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Майнц – Штутгарт
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РБ Лейпциг – Аугсбург
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РБ Лейпциг

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