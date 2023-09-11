Гюндоган отреагировал на увольнение Флика с поста главного тренера сборной Германии

Немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поблагодарил бывшего главного тренера сборной Германии Ханс-Дитера Флика за сотрудничество.

«Спасибо за проведенное вместе время, взаимную признательность и сотрудничество, Ханси. Вы отличный человек и тренер. Жаль, что мы не смогли ответить взаимностью на ваше огромное доверие к нам! Как команда мы постараемся стать сильнее и успешно выступить на домашнем чемпионате Европы. Я желаю вам всего наилучшего в будущем!» — написал Гюндоган в своих соцсетях.

10 сентября стало известно, что Флик покинул пост главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством сборная Германии провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и в 6 играх потерпела поражение.