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Немецкий вратарь «Арсенала» рассказал, почему перестал пользоваться социальными сетями

20:05
Бернд Лено. Фото ФК «Арсенал».
Бернд Лено. Фото ФК «Арсенал».
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Вратарь «Арсенала» Бернд Лено рассказал, что перестал пользоваться социальными сетями.

«Я сталкивался с оскорблениями и в Англии, и в Германии. Однажды произошла такая вещь, она просто не выходила у меня из головы. Это было безумие.

Я провел матч очень плохо, и один парень написал мне в соцсети: «Сделай как Энке».

Когда я это прочитал, то понял, как много глупых людей сидят в соцсетях. По этой причине я ничего не читаю, даже если все идет хорошо. Мне это не нужно, это не делает меня лучше, это трата времени», — цитирует Лено Sky Sports.

В 2009 году бывший вратарь «Ганновера», «Бенфики», гладбахской «Боруссии» и «Барселоны» Роберт Энке покончил с собой в возрасте 32 лет.

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