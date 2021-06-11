Левандовски летом может покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов этим летом перейти в другой клуб, информирует AS. Однако, как отмечается, мюнхенцы не хотят отпускать 32-летнего поляка, а его контракт действует до 2023 года.

Многие топ-клуб Европы претендуют на футболиста. Среди них «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал».

Сам Левандовски хотел бы перейти в «Королевский клуб». «Реал» же в первую очередь постарается приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Левандовски в сезоне-2020/21 провел 40 матчей и забил 48 голов.