«Боруссия» М, «Дармштадт» и «Падерборн» вышли в 1/8 финала Кубка Германии
В матче 1/16 финала Кубка Германии «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Эльферсберг» (5:0). Дрезденское «Динамо» уступило «Дармштадту» (0:3). Берлинский «Унион» проиграл «Падерброну» (2:3).
Кубок Германии
1/16 финала
«Эльферсберг» — «Боруссия М» — 0:5 (0:3)
Голы: Вольф, 5 (0:1). Бенеш, 21 (0:2). Штиндль, 35 (0:3). Херрманн, 69 (0:4). Вильяльба, 83 — с пенальти (0:5).
«Боруссия»: Зиппель, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер (Ланг, 46), Штиндль (Нойхаус, 64), Крамер (Вильяльба, 78), Хофманн (Траоре, 46), Бенеш, Вольф, Эмболо (Херрманн, 64).
Предупреждения: Синан Текерджи, 26. Бенеш, 63.
Удаление: Синан Текерджи (Эльферсберг), 31.
Судья: Шмидт.
22 декабря. Шпизен-Эльферсберг. Стадион «Урсафарм-Арена».
«Унион» — «Падерборн» — 2:3 (1:3)
Голы: Михель, 3 (0:1). Премель, 6 (1:1). Србени, 31 (1:2). Михель, 36 (1:3). Хюнемайер, 57 — в свои ворота (2:3).
«Унион»: Кариус, Триммель (Гиссельманн, 77), Кнохе, Фридрих, Ленц (Рюерсон, 77), Андрих, Премель, Эндо (Грисбек, 58), Беккер (Гогия, 70), Авонийи, Тойхерт (Бюльтер, 58).
Судья: Вилленборг.
22 декабря. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай»
«Динамо» Дрезден — «Дармштадт» — 0:3 (0:1)
22 декабря. Дрезден. Стадион «Рудольф Харбиг».
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