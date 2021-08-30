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Экс-полузащитник ЦСКА Цубер стал игроком греческого АЕКа

14:14
Стивен Цубер. Фото ФК АЕК.
Стивен Цубер. Фото ФК АЕК.
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Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер продолжит карьеру в Греции. Он перешел в АЕК на правах аренды с опцией выкупа, сообщает сайт клуба.

На прошедшем в начале лета чемпионате Европы Цубер стал лучшим ассистентом, сделав четыре голевые передачи в четырех матчах.

Напомним, Цубер с 2013 по 2014 год выступал за ЦСКА. В составе красно-синих он сыграл 40 матчей, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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