Экс-полузащитник ЦСКА Цубер стал игроком греческого АЕКа

Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер продолжит карьеру в Греции. Он перешел в АЕК на правах аренды с опцией выкупа, сообщает сайт клуба.

На прошедшем в начале лета чемпионате Европы Цубер стал лучшим ассистентом, сделав четыре голевые передачи в четырех матчах.

Напомним, Цубер с 2013 по 2014 год выступал за ЦСКА. В составе красно-синих он сыграл 40 матчей, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.