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«Бавария» объявила о переходе Забитцера

17:05
Марсель Забитцер. Фото ФК «Бавария»
Марсель Забитцер. Фото ФК «Бавария»
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Полузащитник Марсель Забитцер стал игроком «Баварии», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Лейпциг».

Контракт рассчитан до 2025 года. Новичок будет выступать под 18-м номером. Контракт Забитцера с его предыдущим клубом истекал 30 июня 2022 года.

27-летний австриец в текущем сезоне провел два матча за «Лейпциг». В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

Transfermarkt оценивает его в 42 миллиона евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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