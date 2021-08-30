«Бавария» объявила о переходе Забитцера

Полузащитник Марсель Забитцер стал игроком «Баварии», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Лейпциг».

Контракт рассчитан до 2025 года. Новичок будет выступать под 18-м номером. Контракт Забитцера с его предыдущим клубом истекал 30 июня 2022 года.

27-летний австриец в текущем сезоне провел два матча за «Лейпциг». В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.