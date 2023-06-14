Беллингем: «Спасибо всем в «Боруссии» за все, что вы сделали для меня за последние три года»

Полузащитник Джуд Беллингем поблагодарил болельщиков «Боруссии» после объявления о переходе в «Реал».

«Спасибо всем в BVB и болельщикам за все, что вы сделали за последние три года. Для меня было честью носить вашу футболку столько раз, в большие и маленькие моменты. Несмотря на то что я с нетерпением жду следующего места назначения, я никогда не забуду свой путь туда. Однажды борусс, навсегда борусс. Всего наилучшего в будущем», — приводит слова Беллингема пресс-служба немецкого клуба.

14 июня «Реал» объявил о подписании шестилетнего контракта с 19-летний футболистом. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах за «Боруссию», в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он выступал за клуб с 2020 года.