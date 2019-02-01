Джошуа Киммих: "Могу сыграть центрального защитника, крайнего или в центре полузащиты"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих дал интервью клубной пресс-службе в преддверии матча 20-го тура в рамках чемпионата Германии против "Байера"​, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

– У нас было достаточно времени, думаю, что мы хорошо подготовились к матчу с "Байером". Для нас, футболистов, нет ничего лучше английских недель (когда командам приходится играть два тура в течение одной недели – прим. "СЭ"). Тренировок меньше, а игр больше.

Насколько важна эта универсальность для молодых футболистов? Будучи молодым футболистом в "Баварии" важно уметь играть на нескольких позициях. Как правило, если ты в 18 или 20 лет приезжаешь в Мюнхен, то тренер не говорит тебе, что теперь ты, к примеру, будешь постоянно играть на позиции крайнего защитника. Я могу сыграть на нескольких позициях и благодаря этому оказался в команде. Я могу сыграть центрального защитника, крайнего или в центре полузащиты, – приводит слова Киммиха пресс-служба "Баварии".

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