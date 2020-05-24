Джером Боатенг: «Роналду показывает свои частные самолеты и жертвует миллионы. И другие игроки живут так»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг поделился мнением о роскошной жизни многих профессиональных футболистов.

«Не думаю, что в эти сложные времена стоит указывать пальцем на футболистов. Необходимо быть всем немного скромнее. Фото в социальных сетях не всегда говорит о жизни игрока. Если футболист тратит деньги на свою жизнь, то это не значит, что он не жертвует средства или что он высокомерен. Вот, например, Криштиану Роналду. Португалец выкладывает фотографии из частных самолетов и при этом жертвует миллионы на благотворительность. Другие могут не публиковать подобные вещи, но живут аналогично. Важно не обобщать всех», — приводит слова Боатенга Goal.

В сезоне-2019/20 31-летний защитник провел 26 матчей за мюнхенцев и сделал одну результативную передачу.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».